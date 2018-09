Da Diletta ad Andrea Delogu: «Sono la donna della serie B»

di Luciano Giannini

Di lei Renzo Arbore dice: «È un talento. Brava, intelligente, elegante. Ha la virtù di governare un programma». Ecco perché, dopo «Indietro tutta 30 anni dopo», il maestro della tv l'ha scelta per condurre, a novembre su Rai due, dagli studi Rai di Napoli, «Guarda, stupisci», due puntate sulla canzone umoristica. «Sarà la conduttrice», insiste maestro Renzo. E lei: «Ma no! Si sa che il conduttore vero è lui. Io aiuterò a tenere alto il ritmo».



Nata a Cesena «ma di passaggio, in realtà sono riminese», padre sardo, i primi dieci anni trascorsi nella comunità di San Patrignano dove i genitori si conobbero, Andrea Delogu oggi dà senso a tanta gavetta che ha fatto. Piglio di gazzella, 36 anni, disinvolta, vincente, solare, elegantemente sexy, cintura nera secondo Dan di karate, ieri, nello studio Tv1 del centro Rai di Fuorigrotta Andrea ha presentato «B come sabato», da oggi alle 13.30 su Raidue e Radiodue, il nuovo programma che condurrà con Gabriele Corsi («Reazione a catena»), Marco Mazzocchi, Gigi e Ross, una sorta di «Quelli che», allegro, scanzonato, lieve e rilassante, dedicato soprattutto alla serie B e agli sport minori. Il suo promo assicura: «Vogliamo riscoprire il lato umano del calcio e la provincia italiana», vitale, sanguigna e dimenticata; l'Italia dei valori veri.



Andrea, questo nome? E perché il karate?

«Papà voleva un maschio. E così si spiega il nome. Il karate è un buon compromesso per tornare a casa a mezzanotte. Se sai difenderti, vai pure, mi diceva».



Lei ha studiato cinema e pubblicità.

«Ma anche teatro. Lo consiglio a tutti. L'ho fatto perché non avevo i soldi per andare in analisi. Oggi ho convinto anche mio marito a venire con me».



Quando ha scoperto la vocazione?

«Avevo 13 anni. Mancava il conduttore e presentai io il concerto di Cristina D'Avena a Rimini. Quando mi accorsi che la mia voce amplificata attirava l'attenzione di tutti pensai: voglio fare questo».



