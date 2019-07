L'Avellino riparte dai senatori: Ignoffo e Cinelli, tandem in panca

di Marco Ingino

Sul presente c'è il timbro del passato. Dopo Salvatore Di Somma, sulla scena del Partenio-Lombardi stanno per tornare anche Daniele Cinelli e Giovanni Ignoffo, che questa mattina saranno ufficializzati e nel pomeriggio presentati alla stampa.



Per l'ex centrocampista ciociaro, in realtà, si tratta di una promozione. Svanita la possibilità di convincere Giovanni Bucaro (in parola con il Palermo) a tornare sui suoi passi, attraverso il richiamo alla base di Cinelli la società ha deciso di mantenere una linea di continuità con quanto fatto lo scorso anno. Anche per questo motivo il primo regista della panchina ad essere chiamato a girare le scene del nuovo anno calcistico è stato l'ex pupillo di Ammazzalorso.



