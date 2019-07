Avellino, casting panchina per tre: ​Brini, Capuano o Scienza

di Marco Ingino

Solo un capitano coraggioso di nome Salvatore Di Somma poteva lanciarsi in un mare in tempesta come quello che sta attraversando la nave biancoverde.



Un mare con onde altissime che non lo spaventa affatto. Anzi. Dopo aver trascorso l'ultimo anno ad osservare quasi tutte le partite del suo lupo con gli occhi del tifoso, il neo direttore sportivo si è ieri tuffato a capofitto nelle onde. La sua giornata irpina è iniziata verso le nove quando ha sostanzialmente aperto l'ufficio del Partenio-Lombardi ed è terminata al tramonto, quando ha assistito all'amichevole che la Cavese ha disputato a Sturno. Il resto del suo primo giorno da ds del lupo lo ha vissuto nella sua casa di Castellammare restando attaccato al telefono fino a tarda notte. Un modo per dare l'esempio, ma anche infondere coraggio allo stesso Claudio Mauriello che lo osserva e gli ricorda continuamente la mancanza di risorse a disposizione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

