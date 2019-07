Avellino, ecco Cinelli e Ignoffo: «La squadra è un bene di tutti»

di Titti Festa

La vita è fatta di incontri che ti segnano e che ricorderai per sempre. Di persone che si intrecciano al tuo percorso umano e professionale e non ne escono più. Per Giovanni Ignoffo e Daniele Cinelli che, da ieri guidano insieme l'Avellino targata ancora De Cesare, è stato proprio così. In Irpinia si sono conosciuti diciannove fa e da allora non si sono più lasciati. Era il 2000 e la squadra era quella di Aldo Luigi Ammazzalorso che tanto faceva divertire ed entusiasmare.



