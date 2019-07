L'Avellino vira su Cinelli: Capuano poco gradito alla piazza

di Marco Ingino

Sedotto e abbandonato. L'insolito destino che ha accomunato e spazzato via Giovanni Bucaro e Carlo Musa, sta per travolgere pure Eziolino Capuano.



Il tecnico di Pescopagano, già in parola con Salvatore Di Somma dopo un mese di corteggiamento virtuale sull'ipotesi Avellino, rischia di pagare cara la famosa esultanza di 12 anni fa quando, alla guida della Juve Stabia, si ritrovò a ballare su un'auto all'esterno del Menti. Un episodio chiarito centinaia di volte con frasi al miele che non hanno addolcito il cuore di alcuni ultrà. «È una cosa che mi ferisce - ha detto ieri sera Capuano - ma ribadisco che non ho mai offeso nessuno. Se questo dovesse determinare il mio mancato ingaggio la riterrei una scusa banale e chiaramente ci resterei male anche perché in queste situazioni mi esalto. Francamente non credo che possa essere questo l'ostacolo e spero che tutto vada per il meglio. L'Avellino in tutte le categorie è un privilegio per pochi e un desiderio per tutti. Sarei solo fiero e orgoglioso di allenare questa squadra. Con Di Somma ho parlato, sa come la penso, ma deve decidere lui. Adesso posso solo aspettare. Se son rose, fioriranno».



