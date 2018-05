Avellino salvo: vittoria con il cuore

Missione compiuta, ma con il brivido. Per mezz’ora contro la Ternana l’Avellino ha visto lo spettro dei playout, il tempo intercorso tra il vantaggio locale firmato da Signori e il pareggio di Ardemagni. Sono poi bastati altri sei minuti per rivedere la luce, portata dal gol di Castaldo sul finire del primo tempo, una rete che ha spianato la strada verso una salvezza finalmente conquistata dopo un campionato di alti e bassi. Annata sofferta ma con il lieto fine per la squadra di Foscarini, che può esultare dopo aver dovuto fronteggiare i problemi legati alle solite assenze. L'Avellino dunque conquista la salvezza, resta in B dopo aver battuto la Ternana (già retrocessa) in rimonta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA