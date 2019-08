Benevento, è allarme difesa: dopo Tuia si ferma anche Volta

di Gianrocco Rossetti

Non è una vera e propria emergenza ma, sicuramente, in casa Benevento il campanello d'allarme si è acceso e risuona per ciò che concerne il reparto difensivo e, nello specifico, per il settore centrale della retroguardia. Infatti, oltre a Tuia, che già aveva saltato per indisponibilità fisica la trasferta di Pisa, si è fermato anche Volta. I due centrali, nell'allenamento di ieri mattina, tenutosi all'«Imbriani» a porte aperte per i tifosi, hanno lavorato in disparte per tutta la seduta, effettuando prima degli esercizi in palestra con i fisioterapisti, a seguire un leggero lavoro atletico con i preparatori. Ma se per Tuia era una situazione prevedibile, visti i continui e ripetuti affanni fisici, lo stop di Volta è stato certamente una sorpresa per il centinaio di tifosi che hanno assistito alla seduta della squadra di Inzaghi. Lo stop dei due difensori, invece, non poteva essere una sorpresa per il tecnico di Piacenza, che infatti aveva allertato e convocato per l'allenamento anche Pastina e di Ronza, due centrali difensivi della Primavera di Romaniello.



