Benevento al valzer delle panchine: ​tra i candidati rispunta Inzaghi

di Luigi Trusio

La partita sull'allenatore è tutt'altro che chiusa. Quando sembrava ormai tutto fatto con Vincenzo Italiano (il tecnico cui faceva riferimento Oreste Vigorito in conferenza stampa era proprio lui) ecco la virata improvvisa su Pippo Inzaghi. Un vero e proprio colpo di scena (ma neanche tanto, visto che Inzaghi è un vecchi pallino del presidente e il suo nome era già circolato a più riprese) che ha spiazzato gli addetti ai lavori, con il ritorno di fiamma per il piacentino che in panchina ha collezionato esperienze con Milan (Primavera, Allievi Nazionali e prima squadra, quest'ultima esperienza poco entusiasmante), Venezia (con cui ha ottenuto una promozione in B e una qualificazione ai playoff per la A) e Bologna (un disastro in progressione - 14 punti in 21 partite con sole 2 vittorie - culminato con l'esonero a gennaio e club felsineo salvato dalla retrocessione grazie alla miracolosa rimonta di Sinisa Mihailovic).



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO