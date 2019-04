Benevento, assalto alla serie A: Letizia recupera e sfida Maggio

di Luigi Trusio

Squadra che vince non si cambia. O quasi. Bucchi deve fare i conti con qualche problema a Montipò (ieri assente, da valutare) e recupera anche Letizia, ma contro il Palermo sembra intenzionato a schierare lo stesso undici che ha battuto il Perugia. O perlomeno questo è quanto trapela dal test con l'Under 16, formazione che si è già conquistata l'accesso alla final eight per lo scudetto di categoria. L'unico dubbio riguarda proprio Letizia, che si contende con Maggio il ruolo di terzino destro. Il tecnico li terrà entrambi sotto stretta osservazione fino a sabato, poi prenderà una decisione. L'impressione è che giocherà chi tra i due offre maggiori garanzie da un punto di vista fisico. Per il resto, tutti i segnali inducono a pensare che il 4-3-1-2 che ha espugnato il «Curi» infilando una vittoria in trasferta che mancava da due mesi, verrà confermato in blocco. Insigne prova ad insidiare Armenteros, ma lo svedese di origini cubane, che nel 7-0 ai babies di Formisano segna addirittura con la rabona la seconda rete dopo aver messo a sedere un avversario, rimane favorito. Chi è sicuro del posto e attende di sapere chi sarà il suo partner è Massimo Coda, autore del primo gol con un siluro da metà campo direttamente sulla palla al centro. Terzo sigillo di giornata ad opera di un altro perno inamovibile dello scacchiere, quel Luca Caldirola che dopo il gol al Perugia (sfiorando il bis) sembra averci preso gusto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO