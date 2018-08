di Luigi Trusio

Bucchi da oggi comincia a fare le prove generali per il Lecce. Il tecnico sta cominciando a lavorare in maniera più approfondita alla formazione in vista del posticipo di lunedì: l'allenatore pur rimanendo in attesa di capire se Costa sarà disponibile (cosa che appare molto probabile visto che ieri si è allenato regolarmente col gruppo) per il match d'esordio, sta facendo tutte le valutazioni del caso per cercare di mettere in campo l'undici migliore contro i salentini e sorprendere il collega Liverani con un paio di mosse ad effetto. Il Lecce nelle ultime uscite stagionali tra amichevoli e Tim Cup ha evidenziato carenze strutturali in difesa (che sarà priva di uno dei due ex di turno, ovvero l'ex capitano Lucioni, squalificato fino a metà ottobre) e soprattutto difficoltà nell'affiatamento tra i singoli e nell'intesa tra i reparti a causa di un organico quasi del tutto rivoluzionato rispetto a quello che aveva primeggiato in serie C. Molti di quelli che scenderanno in campo sono arrivati negli ultimi giorni di mercato e non hanno svolto per intero la preparazione precampionato.



Bucchi sembra invece orientato a puntare proprio sulla compattezza e cioè su coloro che hanno fatto parte del gruppo sin dai primi giorni di ritiro e con cui ha potuto lavorare meglio sull'assimilazione di schemi e movimenti. Per questo dovrebbe impostare una gara d'attacco nel tentativo di stanare il Lecce sin dalle prime battute mettendogli subito pressione. Avrà bisogno pertanto di freschezza soprattutto a centrocampo e nel reparto offensivo e per questo impiegherà con ogni probabilità chi ha già una certa confidenza con i suoi dettami e la filosofia calcistica che incarna il suo 4-3-3. Puggioni tra i pali è la prima certezza, con il giovane Montipò che studia da titolare. In difesa, dando per scontato Maggio (che indosserà anche la fascia di capitano) a destra, nel tandem centrale ci saranno Volta e Costa. In seconda battuta ci sarebbe Tuia, mentre Billong rimane sul piede di partenza e la società proverà a cederlo all'estero fino al 31 agosto, ultimo giorno di mercato per Francia, Spagna e Germania. Fuori causa per adesso Antei che è ancora indietro di condizione. Sulla corsia mancina Letizia dovrebbe essere preferito a Di Chiara, ma gli equilibri in tal caso sono fluttuanti: nel loro caso l'allenatore sceglierà solo all'ultimo minuto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO