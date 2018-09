di Gianluca Mannato

Dopo Brignoli che ha fatto storia con il gol al Milan, ora, Filippo Bandinelli prova a scrivere la sua segnando ben due reti al Venezia, superando di fatto il totale dei gol segnati, lo scorso anno con il Perugia, in serie B, quando all'attivo aveva solo un gol. In realtà i due calciatori sono accomunati più che altro da una simpatica coincidenza visto che Bandinelli alloggia nello stesso stabile dove viveva Brignoli lo scorso anno.



E come per il portiere che è entrato nella storia del calcio italiano, Filippo nel far rientro a casa, al suo arrivo da Venezia, ha trovato i tanti amici del quartiere a festeggiarlo e osannarlo per la splendida prestazione sciorinata in laguna, ha consumato un caffè al bar Mojto dove quasi quotidianamente si sofferma con la splendida compagna Oriana, di professione educatrice, ma, con un fisico e una bellezza da modella che su instagram vanta più di quarantacinquemila followers, ed il loro inseparabile amico a quattro zampe Pablo che li segue sempre.



Stordito un po' dal viaggio, un po' dall'emozione e dall'adrenalina per la vittoria del Benevento e per la doppietta segnata, Filippo si è concesso ai tifosi che lo hanno accolto acclamandolo per una foto o per un autografo.



La sorpresa più inaspettata, e forse la più gradita, è arrivata dalla cartoleria «Cose Così» attigua al portone di ingresso dell'abitazione il cui proprietario, Roberto, ha stampato uno striscione con su scritto: «Grande Filippo continua così» che ha, poi, riposto nell'androne così come successe con Brignoli. Che ci fosse entusiasmo tra i tifosi del palazzo per la vittoria a Venezia non vi è dubbio, ma, già al primo splendido gol si è sentito un boato di entusiasmo che non era il solito grido al gol dei giallorossi, esso era carico di soddisfazione perché aveva segnato un persona con cui quotidianamente capita di incontrarsi e sorseggiare, magari, per strada un caffè insieme.

