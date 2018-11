Benevento, missione scalata: Bucchi aspetta il recupero di Maggio

di Luigi Trusio

Parola d'ordine: rimettere insieme i pezzi. Ovvero ripartire dalle cose positive, perché quella è la direttrice da seguire per una squadra che sembra aver smarrito se stessa dopo un avvio sprint. Bucchi per adesso non è in discussione, ma lui per primo sa che se a Carpi il Benevento non dovesse fare risultato la sua panchina comincerebbe a scricchiolare. Molto dipenderà anche dal tipo di prestazione, perché nelle ultime cinque gare il Benevento ha convinto per davvero solo nel primo tempo con la Cremonese. Ritrovare la bussola significherebbe continuare a tenere a tiro l'obiettivo prioritario e cioè la promozione diretta, ma bisogna farlo in tempi brevi anche perché non è che le dirette concorrenti se la passino meglio: il Verona arranca, il Palermo vince a fatica, il Pescara rassomiglia più a un fuoco di paglia che ad un'autorevole candidata al salto di categoria, il Crotone è in piena crisi di gioco e risultati, il Brescia migliora ma non decolla, la Salernitana s'inceppa sempre sul più bello, il Cittadella se ne sta lì sornione ma non riesce mai a cambiare marcia. Ecco che allora Bucchi nonostante i problemi ha una prateria spalancata davanti a sé sul piano delle ambizioni da coltivare, come pure delle cose da correggere.



Ricominciare da quanto di buono è stato fatto finora vuol dire poter contare sull'entusiasmo di una tifoseria da categoria superiore (8438 abbonati valgono il primato nella categoria), sulla solidità di una società radicata essendo in sella da oltre un decennio e sulla qualità di una rosa che consente un ampio ventaglio di scelte (se gestita con criterio). Questo non significa che il Benevento sia una corazzata, ma di certo che c'è un organico che deve ancora far emergere gran parte del proprio potenziale.



