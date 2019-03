Benevento, Bucchi si affida ai big: ad Ascoli con Viola e Buonaiuto

di Luigi Trusio

Per tornare a imboccare la strada maestra, Bucchi si affida al talento. Il tecnico non sembra più avere intenzione di rinunciare a quegli uomini in grado di garantirgli imprevedibilità, fantasia e cambio di passo. E dunque niente più deroghe alla qualità, ovvero alla capacità di esprimere la giocata ad effetto, di trovare corridoi con un colpo di genio, di concludere a rete con un'intuizione. Non c'è ancora la certezza assoluta che questo orientamento vada di pari passo con un cambio di sistema di gioco, ma di sicuro qualcosa bolle in pentola.



La giravolta delle porte prima aperte e poi richiuse, per la seduta del mercoledì, ne è la conferma. Non si tratta di una scelta esclusivamente dettata dalla necessità di lavorare tranquilli tanto più che, mai come quest'anno, da quando la società ha deciso di spalancare i cancelli una volta alla settimana, la squadra ha avuto la possibilità di lavorare in un ambiente ovattato e rispettoso nonostante la costante presenza di almeno un centinaio di sportivi sugli spalti.



