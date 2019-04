Benevento, Bucchi torna all'antico e rilancia il tandem Coda e Insigne

di Luigi Trusio

La partita col Palermo l'aveva preparata alla luce del sole, ma stavolta ha preferito mischiare le carte. Forse perché quello di ieri è stato il primo, vero allenamento della settimana, o magari per tenere tutti sulla corda ed evitare che ci possa essere qualcuno troppo sicuro del posto in vista del big match del «Bentegodi». Di certo c'è che Cristian Bucchi sta riflettendo su come affrontare le ultime cinque gare e soprattutto su quali uomini puntare.



La seduta del mercoledì a porte aperte (seguita da poco più di una cinquantina di appassionati, minimo stagionale) è filata via in maniera abbastanza tranquilla, ma ha lasciato qualche piccolo dubbio sulle condizioni di Nicolas Viola, che ha svolto un allenamento differenziato a bordo campo dopo aver effettuato inizialmente numerosi giri di campo col resto dei compagni. Probabile che il calciatore, di comune accordo col tecnico, stia gestendo un leggero affaticamento che tuttavia non dovrebbe comprometterne l'impiego contro il Verona: fino a lunedì c'è tutto il tempo di recuperare. Nella seconda parte, per Viola, ripetute a bordo campo insieme a Volpicelli, quest'ultimo reduce da un lungo stop per noie muscolari. Non hanno preso parte al torello a tutto campo (massimo due tocchi, punto alla squadra che collezionava un determinato numero di passaggi di fila) e alla successiva partitella a ranghi ridotti (10 contro 10) e misti, i vari Del Pinto, Vokic, Tuia e Costa, tutti a scopo precauzionale tranne Costa, che invece ha avvertito un fastidio che lo ha costretto a lasciare anzitempo il campo. La sgambatura a superficie accorciata ha visto affrontarsi da una parte, nella squadra senza casacca, Gori (poi sostituito da Puggioni) in porta con Gyamfi, Caldirola, Antei e Di Chiara in difesa, Goddard, Crisetig e Buonaiuto in mediana e Asencio-Armenteros in attacco, dall'altra, con la pettorina verde, Montipò (poi avvicendato da Zagari) tra i pali, Maggio, Volta e Letizia come trio arretrato, Ricci e Improta sulle corsie con Tello e Bandinelli centrali di centrocampo, Coda e Insigne tandem avanzato. Per la cronaca l'hanno spuntata questi ultimi, grazie alle reti di Insigne (sinistro chirurgico all'incrocio) e Tello. Tra le poche indicazioni raccolte ce n'è comunque una che può essere interpretata come una sorta di segnale in vista del turno di Pasquetta contro gli scaligeri, e cioè la rispolverata coppia Coda-Insigne.



