Benevento, l'arma in più è Buonaiuto: pronto per una maglia da titolare

di Luigi Trusio

Per conoscere il destino della serie B bisognerà attendere fino a martedì. Il Collegio di Garanzia del Coni ha difatti rinviato la promulgazione della sentenza all'11 settembre. L'organismo presieduto dall'ex ministro Franco Frattini, dopo aver ascoltato in udienza gli avvocati delle varie parti in causa, ha optato per uno slittamento sulla decisione in merito all'eventuale ripristino della formula a 22 squadre, e di conseguenza anche per quella relativa ai criteri dei ripescaggi.



«Non è giusto decidere frettolosamente riguardo una questione così importante - ha dichiarato Frattini - come quella del format della serie cadetta, quindi le sentenze verranno emesse all'inizio della prossima settimana».



A questo punto sarà necessario posticipare anche la presentazione del calendario di serie C, prevista in un primo momento per oggi. Più volte nella giornata di ieri sono circolati dei rumors, mai confermati, di un ritorno a 22 che avrebbe stravolto tutto. Ma sono rimaste semplici indiscrezioni.



L'incertezza continua pertanto a regnare sovrana, ma forse questo è l'unico rinvio che ha davvero un senso considerata la delicatezza della decisione (ridurre tutto ad un paio d'ore sarebbe stato poco opportuno) e tutto ciò che essa può produrre in termini di effetti tra ulteriori appelli e ricorsi alla giustizia amministrativa.



Resta sulle spine anche il Benevento, che per adesso ha come uniche certezze il punto conquistato con il Lecce e la gara in programma a Venezia venerdì 14. Non si può dire lo stesso di Bucchi che invece di certezze ne ha acquisite eccome nel test con la Roma.



Il tecnico ha ostentato soddisfazione per quanto espresso dai suoi sul campo senza tuttavia marcare una differenza (che si è però notata a vista d'occhio) tra la prova degli uomini schierati nel primo tempo e il rendimento di quelli mandati in campo nella ripresa.



Ora tocca a lui trovare la giusta sintesi rispetto a quanto emerso nel corso dei due segmenti di gara, ma non si può negare che la squadra della seconda parte sia apparsa più spumeggiante e propositiva, maggiormente in palla. La frazione d'apertura a parte la solidità di Gori tra i pali, ha messo in evidenza un Antei in netta ripresa (ma ha ancora bisogno di trovare il ritmo partita), un Bandinelli che ha gamba e prestanza e un Ricci capace di garantire imprevedibilità, profondità e rifiniture.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO