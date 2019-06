di Luigi Trusio

BENEVENTO Il Benevento si affida a Pippo Inzaghi per sostituire Cristian Bucchi, destinato a sedere sulla panchina dell'Empoli. Il club giallorosso e l'ex bomber di Juve e Milan sono d'accordo su tutto, manca solo il passaggio formale della firma che arriverà una volta che il piacentino avrà rescisso il contratto da 600mila euro che le lega al Bologna fino al 2020. A Benevento la cifra sarà spalmata su un biennale più bonus, con sostanzioso aumento in caso di promozione in A. Superpippo è da sempre il pallino del presidente Vigorito, che aveva già provato a prenderlo lo scorso anno. Galeotto il convivio di lunedì al ristorante Rosiello a Posillipo tra Inzaghi, Foggia (i due sono molto amici, il diesse custodisce gelosamente la maglia di campione del mondo 2006 con tanto di dedica) e il patron, con la scintilla scoccata tra massimo dirigente e futuro tecnico dopo un summit a tavola durato oltre due ore e mezza. Vigorito e Inzaghi si sono piaciuti subito, stringendosi la mano e promettendo di rivedersi per definire l'intesa.



Il feeling si è tramutato in qualcosa di più concreto nel giro di un paio di giorni, con Inzaghi che dopo la sottoscrizione del contratto farà ritorno a Formentera per terminare le sue vacanze prima di rientrare nel Sannio ai primi di luglio, quando inizieranno le visite mediche del suo Benevento. Inzaghi porterà con sé come vice l'ex Chievo e Napoli Maurizio D'Angelo (campano d'origine ma vicentino d'adozione), il preparatore atletico Luca Alimonta, il preparatore per il recupero degli infortunati Daniele Cenci e il collaboratore tecnico Duccio Innocenti (vice di Crespo a Modena), tutti con Pippo sia a Venezia che a Bologna. Da valutare il preparatore dei portieri (Bucci è rimasto a Bologna con Mihajlovic), non è esclusa un'offerta a Massimo Lotti, ex giallorosso sotto contratto con il Venezia appena retrocesso. Pippo ha chiesto, tra le altre cose, di prolungare il ritiro (previsto a Pinzolo in Trentino dal 7 al 20 luglio, il 13 in programma un'amichevole col Napoli a Dimaro) e il club ha immediatamente provveduto. Il Benevento dal 21 si sposterà nella vicina Moena dove resterà fino al 31. Ha voluto anche garanzie per la costruzione di una rosa che possa lottare per la promozione diretta, e anche su questo aspetto, senza alcun dubbio, sarà accontentato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA