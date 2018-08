di Gianrocco Rossetti

BENEVENTO - Dopo l’esordio contro il Lecce, la formazione di Bucchi tornerà in campo alla terza giornata alle 21 di venerdì 14 settembre a Venezia (diretta Rai Sport). Sempre in anticipo venerdì 21 settembre alle 21 (ancora diretta Rai Sport) si giocherà al «Vigorito» per la quarta giornata il derby con la Salernitana. Il quinto turno sarà quello infrasettimanale di martedì 25 settembre e tutte le gare saranno disputate in notturna, compresa quella del Benevento a Cittadella. Ed ancora per la sesta giornata il ritorno al «Vigorito», domenica 30 settembre, sarà con gara in notturna contro il Foggia. Alla settima giornata del torneo il Benevento giocherà la sua prima partita di stagione al pomeriggio, alle 15 di sabato 6 ottobre a Pescara. La sequenza si chiuderà nuovamente giocando in posticipo serale, lunedì 22 ottobre, ospitando il Livorno nel Sannio.

