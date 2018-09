di Luigi Trusio

Superato l’ultimo scoglio dinanzi alla giustizia sportiva, il campionato di B può ripartire senza ulteriori scossoni (ieri il Tfn ha rinviato al 28 settembre l’udienza del Catania manifestando la volontà di accorpare i ricorsi di tutte le società richiedenti ripescaggio, ma siccome nel frattempo comincerà anche il torneo di C, ormai non c’è più tempo per modificare i format) e il Benevento dedicarsi al delicato match di domani al «Penzo» con il Venezia. Bucchi rispetto all’esordio con il Lecce è alle prese con diverse assenze e alcuni dubbi per l’undici da schierare in laguna. Non ci saranno gli infortunati Bukata, Costa, Tuia, Nocerino è in forse, mentre Antei potrebbe rientrare tra i convocati nonostante abbia ancora bisogno di ritrovare la forma migliore e di conseguenza non sia in grado di garantire la tenuta per 90 minuti. Il romano non sarà utilizzabile dall’inizio, per cui in difesa si procede spediti, quasi per esclusione, verso il tandem centrale Volta-Billong finora sperimentato solo in amichevole con il Frosinone per l’intera gara (4 gol incassati).

