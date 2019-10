di Gianrocco Rossetti

È un SuperPippo rilassato, determinato e voglioso quello che si sta preparando alla trasferta in Liguria dove domani alle 15 il Benevento affronterà lo Spezia. L’ex azzurro ha messo nel cassetto il fiele per il risultato di parità ottenuto contro l’Entella, ma si è tenuto ben stretta a sé la prestazione della squadra. «Ci è mancata soltanto la vittoria - dice Inzaghi – abbiamo tirato venti volte in porta e dovevamo essere più bravi a buttarla dentro. È vero che dobbiamo migliorare e sono il primo a bacchettare i miei ragazzi ma in questa fase meritano elogi perché, se continuiamo a giocare così, arriveremo lontano».

