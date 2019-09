Benevento, la carica di Caldirola: ​«Pronti a vincere il derby»

di Gianrocco Rossetti

«Le migliori difese vincono i campionati». L'affermazione, resa in piena estate, prima dell'inizio del campionato, è stata firmata da mister Inzaghi, ma affinché l'assunto del tecnico piacentino possa trovare concreta applicazione ci dovrà pensare Luca Caldirola, con i suoi compagni di reparto, a compiere a pieno il proprio dovere. Per la difesa del Benevento, un momento importante per provare a soddisfare il tecnico giallorosso (e con lui tutto l'universo giallorosso) saranno i 90' del derby in programma all'Arechi lunedì sera (inizio alle 21). «Siamo pronti» afferma convinto il difensore di Desio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO