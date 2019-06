Benevento, casting per la panchina: è corsa a due tra Inzaghi e Stellone

di Gianrocco Rossetti

Non si è spento l'eco delle parole pronunciate da Oreste Vigorito nella conferenza stampa fiume andata in scena giovedì. Il giorno dopo negli ambienti della tifoseria giallorossa è stato tutto un commentare quanto il patron ha annunciato. Come già accaduto in altre circostanze, quando Vigorito ha parlato al termine di una stagione chiusa con un epilogo non felice, la piazza si è ringalluzzita. L'amarezza del post eliminazione nella semifinale playoff al cospetto del Cittadella ha lasciato il campo a nuovi propositi e rinnovate speranze, germogliate negli animi dei sostenitori sanniti proprio in virtù delle parole profuse dal massimo dirigente. Nonostante gran parte delle «ufficializzazioni» fornite da Vigorito fossero ufficiosamente già note, a partire dal mancato rinnovo del rapporto con Bucchi e sino al ritiro della prossima stagione a Pinzolo in Trentino. La «voce del padrone» ha comunque rassicurato tutti, anche se l'interrogativo più grande serbato dalla tifoseria è rimasto insoddisfatto. Il presidente giallorosso, infatti, non ha voluto svelare il nome del prossimo allenatore giallorosso.



