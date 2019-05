Il Benevento riparte da Insigne: c'è Roberto in coppia con Coda

di Luigi Trusio

Bucchi tira un sospiro di sollievo: Armenteros se la cava con una giornata di squalifica e sarà quindi disponibile anche per l'eventuale partita d'andata, nel caso in cui il Benevento approdasse in finale. Il tecnico ora sta pensando a come sostituire lo svedese domani sera, appiedato per il retour-match col Cittadella: Insigne dopo l'ingresso decisivo al «Tombolato» è il candidato numero uno per il ruolo di seconda punta accanto a Coda. Premesso che il tecnico non intende derogare al collaudato 4-3-1-2, si profila una riconferma di Ricci da trequartista dietro il tandem Coda-Insigne. Quindi due brevilinei in campo per prendere i granata in velocità, ma il tridente avanzato potrebbe anche schierarsi con la formula 2-1 con i due fantasisti a giostrare sulla stessa linea alle spalle di Coda. Negli altri ruoli previste sostanziali riconferme, con Antei e Volta in ballottaggio per il ruolo di centrale difensivo al fianco di Caldirola. E dunque Maggio e Letizia sulle corsie, Tello-Viola-Bandinelli in mediana. Il giudice sportivo ha anche squalificato per una settimana (fino al 31 maggio) il diesse Foggia in seguito all'espulsione rimediata a Cittadella (reo di aver esultato entrando in campo al gol del pari di Insigne).



