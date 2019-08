Benevento, è Insigne jr l'ultimo dubbio di Inzaghi

di Luigi Trusio

Inzaghi ha scelto di parlare coi fatti. Niente conferenza pre-gara per l'allenatore, che va all'assalto del Cittadella confermando il 4-4-2 visto a Pisa ma apportando almeno tre variazioni allo schieramento di partenza. Scelte innanzitutto tecniche, ma in parte anche dettate dalle precarie condizioni fisiche di qualche elemento. È il caso di Volta, che dopo varie sedute in cui ha lavorato a parte per un affaticamento, ha ripreso ad allenarsi con il gruppo soltanto ieri e verrà avvicendato da Antei al centro della retroguardia come partner di Caldirola. Si rivede invece Maggio, che ha smaltito quegli acciacchi che avevano indotto Inzaghi a tenerlo fuori all'esordio e si riprenderà il suo posto sulla corsia di destra oltre alla fascia di capitano. Sul versante opposto agirà Letizia. In porta fiducia piena a Montipò, rinfrancato dal rigore parato a Pisa e dal primo punto conquistato per suo diretto merito.



