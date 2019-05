Benevento, è il giorno dei playoff: Armenteros guida l'assalto finale

di Luigi Trusio

Il Benevento e i playoff. Una storia che ripete per la 14esima volta (record assoluto in Italia) e che solo in due circostanze per i giallorossi ha avuto un lieto fine. Una lotteria per cui acquistare un tagliando vincente è tremendamente complicato. Ma stavolta è diverso: il Benevento, oltre che principale testa di serie, è la più forte del lotto delle concorrenti e gli basterà dimostrarlo sul campo per arpionare nuovamente la A. Non sarà facile gestire l'ingrata etichetta di favorita, ma Bucchi appare talmente tranquillo da infondere fiducia a tutto l'ambiente. «Siamo carichi e desiderosi di scendere in campo. In questi giorni abbiamo recuperato un po' di energie fisiche e mentali. Ci troveremo di fronte un Cittadella ormai abituato agli spareggi, una squadra fastidiosa. Ma sono convinto che sapremo cimentarci benissimo in questa doppia sfida». La posizione di classifica garantisce al Benevento il vantaggio di poter contare anche su due segni X per passare il turno. Dalle semifinali in poi non sono previsti i supplementari: in caso di parità nella somma dei gol nel duplice confronto, passa il turno la meglio piazzata.



«Il fatto di poter contare su due risultati non cambierà nulla. Giocheremo per vincere e dimostrare di essere i migliori. Non abbiamo nessuna intenzione di speculare sull'ipotetico vantaggio del terzo posto». La fase offensiva del Benevento è efficace ed è quella che insidia meno preoccupazioni nella testa del tecnico. Qualcosa va limato nei meccanismi difensivi per cercare di porre le basi per la qualificazione alla finale già nel match d'andata. Sarà importante segnare, ma anche non subire reti. «Molte delle reti incassate quest'anno, soprattutto negli ultimi tempi, sono ascrivibili ad incertezze individuali e a scelte inadeguate. Perciò dovremo essere capaci di ridurre al minimo il margine d'errore, perché alla fine la spunterà chi sbaglia meno». Gli esclusi dalle convocazioni sono solo tre: Asencio, vittima di un malanno la scorsa notte (specchio della sua stagione che è una specie di calvario), oltre a Goddard e Volpicelli, fuori per questioni d'esubero. Per il resto tutti abili e arruolati, con Del Pinto che è quello più indietro e quindi l'unico non in grado di scendere in campo dal primo minuto.



