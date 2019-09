Benevento, colpo a centrocampo: dal Chievo arriva Hetemaj

l Benevento calcio ha perfezionato l'accordo con l'Ac ChievoVerona per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Perparim Hetemaj. Il centrocampista ha siglato un contratto con il sodalizio giallorosso fino al 30 giugno 2021. Da dieci stagioni in Italia, il centrocampista finlandese approda in giallorosso dopo aver indossato le casacche del Brescia e del ChievoVerona. Con i clivensi, otto i campionati disputati nella massima serie con un totale di 248 presenze, 6 goal e 15 assist. Esperienze anche con l'Apollon Pontou e l'AeK Atene in Super League greca e l'Hjk Helsinki in Veikkausliiga. Con la nazionale finlandese 49 le presenze e 4 i gol.

