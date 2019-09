Benevento, il Comune diffida il club per le utenze allo stadio

di Gianni De Blasio

La partita con il Perugia al «Ciro Vigorito» non dovrebbe essere a rischio, a patto che non si frappongano intoppi per il riallaccio delle utenze da parte del Benevento Calcio. Il calendario la propone per il 19 ottobre, la prima interna dopo lo scontato distacco delle forniture all'impianto sportivo da parte del Comune di Benevento. L'ente ha già provveduto ad avvertire in tal senso la società del presidente Oreste Vigorito. Dopo aver più volte sollecitato di volturare a proprio nome le utenze dell'impianto sportivo comunale «Vigorito» e adiacente campo sportivo denominato «Carmelo Imbriani». Inutilmente.



