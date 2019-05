Il Benevento guarda già al futuro e blinda Gori e Caldirola

di Luigi Trusio

Il Benevento gioca su più tavoli. I giallorossi stanno programmando contestualmente sia i playoff che il futuro. Mentre Bucchi da una parte tira un sospiro di sollievo per l'infermeria che si è svuotata, dall'altra il diesse Foggia pianifica già la prossima stagione, rinnovano i contratti di Ghigo Gori e Luca Caldirola. Il portiere, reduce dalla sontuosa prestazione di Brescia col rigore parato che è valso il blitz in casa della capolista, resterà in giallorosso per un altro anno (ancora da valutare se come secondo o terzo, molto dipenderà anche dal campionato a cui il Benevento parteciperà). Caldirola, invece, ha prolungato il rapporto per altri due anni: quando arrivò a gennaio la società gli aveva fatto sottoscrivere un contratto fino a giugno, riservandosi l'opzione per un biennale, puntualmente esercitata dopo aver visto all'opera il jolly difensivo che in pochi mesi è diventato un perno inamovibile del pacchetto arretrato.



Chirurgica l'operazione del direttore sportivo, che ha blindato uno dei giocatori più appetibili sul mercato (appunto l'ex Werder Brema) e riconfermato una bandiera come Gori, che oltre a non gravare sulla lista over è considerato un insostituibile uomo-spogliatoio. Quanto all'allenatore, nella seduta di ieri ha potuto riabbracciare tutti gli effettivi, compresi quelli che negli ultimi tempi erano stati fermi per infortunio. Bucchi è scaramantico e pertanto non farà salti di gioia, ma alla seduta a porte aperte di ieri, alla presenza di un centinaio di tifosi accorsi nonostante la pioggia battente, ha partecipato il gruppo al gran completo. Inclusi Tuia, Costa, Maggio, Del Pinto, Ricci e Asencio, che regolarmente hanno effettuato la prima parte del lavoro con corsa, calcio-tennis ed esercitazioni con ostacoli. Facendo quindi i dovuti scongiuri, tutti recuperati in ottica playoff: ora al tecnico non resta che capire chi di loro sarà pienamente utilizzabile nella semifinale d'andata di martedì 21.



