Benevento-Cosenza, Bucchi punta al terzo posto

di Luigi Trusio

«Arrivare a questo punto della stagione con la squadra in salute da un punto di vista sia tattico che psicofisico era ciò che desideravo. Ci avrei messo la firma. Abbiamo lavorato tanto per trasformare le critiche in entusiasmo. Perché vogliamo giocarci la serie A insieme ai nostri tifosi». Cristian Bucchi lancia il guanto di sfida al Cosenza di quel vecchio volpone di Piero Braglia. C'è da blindare il quarto posto ma anche tentare l'assalto al terzo (il Palermo, di scena a Livorno, è distante 4 punti; mentre il vicecapolista Lecce, che deve ancora riposare e che domenica ospita il Brescia, è avanti di 7)«Sarà un partita complicata - spiega il tecnico - ma dobbiamo vincerla a tutti i costi. Quella rossoblù è una squadra che proverà a crearci problemi, visto che può giocarsi una carta playoff senza pressioni e con la mente libera».



I calabresi hanno la tendenza a neutralizzare il gioco avversario, ma Bucchi ha già pronte le adeguate contromisure. «Dovremo essere bravi e rapidi nella circolazione di palla evitando di perderla e avere la necessaria pazienza per trovare il pertugio e sfondare. Loro hanno giocatori veloci, che sanno attaccare gli spazi, ma a noi toccherà fare la partita e quindi non possiamo permetterci troppi errori avvantaggiandone le ripartenze». Il tecnico deve rinunciare a Tuia («sta scontando i postumi della lunga assenza, rientrerà per Crotone o per Padova»), mentre recupera Gori, Costa e Asencio. Lo spagnolo sarà regolarmente al suo posto in panchina dopo aver scontato la squalifica ed essere tornato al gol dopo sei mesi contro il Palermo. Smaltiti i soliti fastidi, per Bucchi sarà un'arma in più a disposizione qualora la partita non dovesse sbloccarsi nella prima parte.



