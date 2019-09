Benevento, obiettivo diecimila: è corsa al biglietto dopo il derby

di Gianrocco Rossetti

È pressoché tutto pronto per il ritorno del campionato. Domani, alle 15, al «Vigorito» il Benevento scenderà in campo contro il Cosenza di Braglia e degli ex Lazaar e Carretta. In verità si tratta di due vere meteore nelle rispettive esperienze in giallorosso, diverse negli anni. Entrambi, comunque, dovrebbero essere della gara, con il marocchino che si gioca il posto con l'esterno mancino D'Orazio che, invece, in giallorosso poteva approdare quest'estate, ma senza che la trattativa sia mai entrata nel vivo, in virtù dei dubbi palesati dal diesse Foggia. In casa sannita tutto sembra procedere per il meglio. Ieri Inzaghi ha fatto le prove generali del match contro i calabresi. Nulla di nuovo da segnalare.



