Benevento, Bucchi spera ancora: «Stiamo giocando un ottimo calcio»

È un Christian Bucchi sorridente ma visibilmente provato quello che si presenta in sala stampa al termine dell'elettrica sfida al Cosenza. Un successo conquistato con maggior fatica rispetto a quanto suggerito da minuti iniziali per i giallorossi del tecnico romano, protagonisti di una prestazione dai due volti che rende criptico l'umore del trainer. Sospeso tra la soddisfazione per un impeccabile approccio alla contesa e la rabbia per l'imprevisto black out costato la parziale rimonta silana, Bucchi deve fare appello a tutto il proprio aplomb per snocciolare un'analisi scevra dall'altalena di emozioni. «Come accaduto anche in passato, ci siamo complicati la vita con le nostre stesse mani, allentando la tensione nonostante gli avversari fossero sempre rimasti in partita anche dopo il doppio svantaggio, e peccando di superficialità proprio al tramonto del primo tempo, periodo cruciale per congelare il successo. Sarebbe stata una beffa atroce gettare alle ortiche tre punti sostanzialmente meritati per quanto costruito nell'arco dei novanta minuti. Abbiamo giocato ottimo calcio, la strada è quella giusto ma la gara ci serva da lezione: in questo rush finale, ed eventualmente nei playoff, sarà severamente vietato abbassare la guardia e commettere errori da matita blu quando c'è da gestire, dove continuiamo a essere fragili». «Quando siamo al top mentalmente - continua - possiamo fare gol in qualsiasi istante, ed è per questo che non ho mai avuto paura di pareggiarla o perderla. Proseguiamo su questa strada, siamo in crescita continua e sicuramente stiamo meglio rispetto a qualche mese fa, quando probabilmente non avremmo vinto una sfida come questa. Costruiamo almeno 10 nitide palle gol a partita, giochiamo bene, e la consapevolezza dei nostri mezzi è tanta. I vari Viola, Del Pinto, Armenteros li abbiamo recuperati nel tempo, altri elementi come Gyamfi e Letizia si stanno adattando al nuovo sistema di gioco, e in generale il contributo del collettivo mi soddisfa. A proposito di Del Pinto, mi dispiace per l'infortunio. Per ora possiamo escludere l'ipotesi frattura ma serviranno altri esami. Semplice affaticamento, invece, per Antei, solo indolenzimento per Maggio. Promozione diretta? Lecce e Brescia meritano i primi posti, noi puntiamo a chiudere senza rimpianti».



