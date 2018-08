Benevento, prima di fuoco: Bucchi punta tutto su Coda

di Luigi Trusio

Una polveriera giallorossa per il battesimo del fuoco. Cristian Bucchi si è reso conto che al «Ciro Vigorito» ci sarà il pubblico delle grandi occasioni e punta forte anche sull'apporto dei tifosi per spingere la squadra nel giorno dell'esordio-bis in cadetteria. Il popolo sannita non sta deludendo le premesse della vigilia. Sarà per l'attesa spasmodica, per la tensione a mille, per l'entusiasmo alle stelle. Ma come da noi ampiamente previsto a inizio settimana, Benevento-Lecce farà registrare il record assoluto di spettatori al «Ciro Vigorito» per una prima di campionato. Superati già nella prima mattinata di ieri gli 11.054 spettatori di Benevento-Bologna del 26 agosto 2017: tra abbonati e biglietti venduti (sia su sponda sannita che salentina) il dato, aggiornato poi alla tarda serata, si aggira intorno agli 11.400 totali con ancora due giorni pieni a disposizione. Significa che è destinato ancora a crescere e ora l'obiettivo diventa quota 12mila, un risultato facilmente raggiungibile. Esauriti i tagliandi di Curva Sud Superiore e Inferiore, così come i Distinti Superiori. Restano poche scorte per la Tribuna Giallorossa, mentre ci sono ancora diverse disponibilità di Curva Nord Superiore e Inferiore, Distinti Inferiori, Tribuna Inferiore e Tribuna Superiore Scoperta. Incoraggiante soprattutto il numero definitivo degli abbonamenti, con la campagna, posticipata di una settimana, che si è chiusa in modo insindacabile nella tarda serata di ieri alle 23.59. Solo oggi si conoscerà il dato ufficiale ma dovremmo essere vicini alle 8450 tessere (largamente superiore alle 7763 dello scorso anno in Serie A). Quanto ai biglietti staccati siamo a quota 2950, di cui circa 900 acquistati dai tifosi del Lecce per il settore ospiti nello spicchio di Curva Nord (ne hanno a disposizione circa 1600). Per i singoli ticket ci sarà tempo fino al fischio d'inizio del match di domani sera.



