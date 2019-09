Benevento, Inzaghi va all'attacco: ​coppia pesante con Coda e Sau

di Luigi Trusio

Il primo spettacolo il derby d'alta quota se l'è già assicurato. Ed è quello sugli spalti: lunedì sera potrebbero esserci tra i 12mila e 15mila spettatori all'«Arechi», con almeno 1.500 provenienti da Benevento. I tagliandi acquistati da tifosi giallorossi fino a ieri erano circa 1.200 e siccome ci sono a disposizione altri tre giorni pieni prima della chiusura della prevendita (lo stop verrà imposto alle 19 di domenica), è logico pensare che il dato sia destinato ad incrementare sensibilmente, anche se il sold-out rimane complicato per via del fatto che si gioca di lunedì sera e non tutti potranno lasciare il lavoro in anticipo per raggiungere Salerno in orario o rientrare tardi, per chi è costretto ad alzarsi molto presto la mattina successiva.



