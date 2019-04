Benevento con la difesa a pezzi: Bucchi spera di recuperare Letizia

di Gianrocco Rossetti

Il Benevento ad Ascoli ha sventato sul filo di lana la caduta nel baratro. Se al «Del Duca» fosse maturata la quarta sconfitta consecutiva per Bucchi e per tutti i giallorossi si sarebbe scritta per davvero una pagina nera di questo torneo, scura e difficile da girare. Fortunatamente, ma anche per bravura e caparbietà, la compagine sannita è stata capace di invertire l'inerzia negativa del match nelle Marche e, quantomeno, a ristabilire la parità nel risultato. In verità, una sconfitta anche per come stava maturando, perentoria nel risultato, appariva, ancora una volta in questo periodo opaco, poco meritata dal Benevento. L'Ascoli non aveva fatto granché più dei giallorossi per ritrovarsi sul doppio vantaggio maturato soltanto grazie a due reti ottenute dai marchigiani sulle conseguenze di calci piazzati, il punto debole del momento dei giallorossi. Va detto pure che nonostante la rivoluzione' operata da Bucchi nel modulo e nell'undici iniziale schierato ad Ascoli, il Benevento ha iniziato la gara contratto e senza alcun mordente. La determinazione e l'incisività nei sanniti è emersa soltanto nella seconda parte di gara, quando non solo l'Ascoli è indietreggiato ma anche o forse soprattutto Bucchi ha dato un correttivo alle sue scelte iniziali. Al tirare delle somme più di qualcosa non ha funzionato a dovere nella trasferta marchigiana ed anche se per il Benevento è giunto un pareggio, anziché una sconfitta, il turno infrasettimanale in programma domani al «Vigorito» contro il Carpi (inizio alle 21) offrirà alla compagine sannita ed al suo tecnico la possibilità di rimettersi pienamente in carreggiata. Proprio perché gli impegni agonistici sono ravvicinati, non c'è stato alcun riposo per tutto il gruppo giallorosso rientrato nel Sannio già sabato in tarda serata e tornato ad allenarsi ieri mattina all'Imbriani. Quest'oggi ci sarà la seduta decisiva dalla quale Bucchi dovrà trarre le sue conclusioni per operare le scelte tecniche da opporre al Carpi di Castori.



