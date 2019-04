Benevento, i dubbi di Bucchi: Letizia e Insigne dall'inizio o no?

di Luigi Trusio

Alimentare nuove speranze o cristallizzare vecchie gerarchie. Bucchi sta già pensando al Benevento che affronterà il Verona lunedì prossimo ed è combattuto tra la riconferma dell'undici che ha fatto bene con Perugia e Palermo o apportare qualche modifica. Il tecnico ha sostanzialmente in testa due avvicendamenti, ma non è detto che andranno in porto.



I principali indiziati a riprendersi una maglia da titolare contro gli scaligeri sono Letizia e Insigne. Che alla fine fanno pur sempre parte del nucleo portante che ha tirato la carretta fino a qualche settimana fa e che erano stati messi un po' da parte per ragioni differenti. Il terzino di Scampia è stato frenato da un infortunio, che ha interessato la solita caviglia che gli ha più volte creato noie quest'anno, e dunque è stato indisponibile nelle gare con Carpi e Perugia e probabilmente Bucchi ha preferito tenerlo fuori anche col Palermo, per dare fiducia chi aveva fatto bene quando lo aveva sostituito (sia Maggio che Improta, anche perché Letizia per la sua duttilità non ha una corsia prediletta e può giocare indistintamente da laterale destro o sinistro). Considerando poi che lo stesso Letizia, indubbiamente uno dei giocatori più forti - se non il più forte in assoluto - di tutta la B nel suo ruolo, nelle ultime uscite non aveva entusiasmato, la scelta di Bucchi di tenerlo fuori è stata più che condivisibile.



Quanto a Insigne, che è il secondo miglior marcatore stagionale dopo Coda con 6 reti (condite da 5 assist, l'ultimo dei quali per Asencio contro il Palermo, senza conteggiare il cross da cui è nata l'autorete di Micai nel derby di ritorno contro la Salernitana e quello che ha generato la difettosa respinta di Ingrosso, da cui poi è scaturito il gol di Coda a Foggia), ha pagato forse più di tanti altri le prestazioni (singole ma soprattutto collettive) abuliche ed inespressive contro Livorno e Cremonese, oltre al fatto che la rimonta di Ascoli si sia concretizzata, più casualmente che per altro, soltanto dopo la sua uscita dal campo. Ha quindi saltato a piè pari Carpi e Perugia per poi subentrare, forse in maniera tardiva (mancavano 14 minuti al 90esimo e Armenteros aveva la spia della riserva accesa da almeno un quarto d'ora), nel finale dello scontro diretto col Palermo.



