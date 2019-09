Benevento pronto all'esame da big: Inzaghi si affida al portiere Montipò

di Luigi Trusio

Il segreto dell'imbattibilità del Benevento? La porta blindata e una difesa bunker. Inzaghi anche contro l'Entella punterà forte sulla capacità del suo Benevento di non prestare il fianco agli avversari. I giallorossi sono quelli che concedono meno occasioni in B, oltre a detenere il primato di squadra con meno gol incassati (appena 2 in 5 gare). I pali protetti da Montipò (e in una circostanza anche da Manfredini) sono off-limits e con una media di 0,4 reti subite a partita, il Benevento è quinto assoluto nella speciale classifica comprendendo le prime due categorie dei cinque maggiori campionati europei. Meglio di Maggio e compagni hanno fatto solo l'Inter (1 gol in 5 match) con 0,2 di media, i francesi del Reims (2 in 7 gare), gli spagnoli dell'Athletic Bilbao (2 in 6) e del Real Saragozza (2 in 6).



