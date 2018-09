Il Benevento con Asencio espugna Cittadella

Terza vittoria di fila, Cittadella scavalcato e terzo posto in classifica (potenzialmente primo considerando la partita in meno rispetto a Verona e Pescara). Il Benevento espugna il Tombolato e mantiene marce altissime nonostante il turnover massiccio. Decidono Asencio e Puggioni: il primo con un gol da bomber di razza sul finire del primo tempo, il secondo con una parata da campione in prossimità del gong.



Il colpo della Strega al 37’: Asencio tra le linee lancia sulla corsa Insigne, che vola col pallone tra i piedi, s’accentra e libera centralmente lo spagnolo, strepitoso nel freddare dal limite Paleari. A due minuti dalla fine ci pensa super Puggioni a blindare la porta sul destro ravvicinato di Settembrini ed al sesto minuto di recupero la buona sorte grazia il portiere sul colpo di testa di Finotto, che finisce fuori di un nulla.

