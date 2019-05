Benevento ko, Bucchi fa autocritica: «Siamo tutti colpevoli del fallimento»

di Gianrocco Rossetti

«Abbiamo giocato bene per 35 minuti, però abbiamo anche sbagliato tanto. In 15 secondi è cambiata la partita, quel gol ci ha condizionato e ha rianimato il Cittadella. Dopo tre minuti il raddoppio, quello ha capovolto gli stati d'animo. Alla fine abbiamo subito tre gol incredibili, la fortuna ci ha girato le spalle. Alla squadra posso solo imputare di non aver fatto gol nella prima mezzora. E poi di essere caduti nell'ansia. Dovevamo continuare a giocare come sapevamo ma il pallone è iniziato a pesare, in questo momento è chiaro che prevale l'amarezza. La voglia di un sogno da regalare è svanita. Siamo stati incapaci di reagire nel secondo tempo». Dopo una lunga attesa nel post-partita, tutta l'amarezza traspare dalle parole di Bucchi. «Adesso vediamo un attimo di riprenderci e digerire situazioni come queste, che devono farci solo crescere». A suo avviso i pronostici nel calcio contano poco, «abbiamo esempi anche in altre partite europee - ha aggiunto - stasera siamo stati lo specchio della nostra stagione. Volevamo fare gol all'inizio per spegnere la partita ma mentre attaccavano hanno fatto gol loro. Non mi tiro indietro dalle responsabilità, siamo tutti colpevoli se non abbiamo raggiunto il risultato. Nel doppio confronto meritavamo di andare fino in fondo».



