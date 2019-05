Benevento, fame da playoff: Bucchi per blindare il quarto posto

di Gianrocco Rossetti

Il Benevento a Crotone ha fallito per l'ennesima volta l'appuntamento stagionale con la «gara della svolta». In terra pitagorica è andato in scena un «ritornello» purtroppo ripetutosi più volte in questo campionato, che per i giallorossi si sta rivelando sempre più quello delle occasioni mancate. La squadra di Bucchi era partita dal Sannio con il chiaro proposito di dare l'assalto al terzo posto, cercando di conquistare la terza vittoria consecutiva, sperando pure in un futuro aiuto della giustizia sportiva per le recenti vicissitudini che coinvolgono proprio la società del Palermo, che precede il Benevento in classifica. Alla vigilia del turno infrasettimanale, giocato nel giorno della festa dei lavoratori, neppure il più inguaribile degli ottimisti avrebbe potuto immaginare un contemporaneo scivolone del Lecce, sconfitto a Padova, e la battuta d'arresto del Palermo, fermato sul pareggio dallo Spezia alla «Favorita».



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO