Benevento, sale la febbre da derby: Inzaghi rilancia Kragl e Tello

di Gianrocco Rossetti

Oggi sarà il secondo giorno di questo weekend che il Benevento trascorrerà restando alla finestra del campionato di B. Per i giallorossi, l'appuntamento con il ritorno al calcio giocato è fissato solo per domani sera all'«Arechi», inizio alle 21, nel derby contro la Salernitana. Pertanto Inzaghi, lo staff tecnico ma anche i calciatori, prima della seduta di rifinitura in programma nel tardo pomeriggio, oggi avranno modo di seguire qualche match, così come già fatto con le gare che si sono giocate ieri. Alle 15 sarà la volta del Cosenza, prossimo avversario dei sanniti al «Vigorito» sabato 21, che al «San Vito Marulla» ospiterà il Pescara.



