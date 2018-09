Benevento, Bucchi ha sciolto i dubbi: Maggio mette la freccia a destra

di Gianrocco Rossetti

Il Benevento ha ripreso ieri mattina gli allenamenti in vista del match di domani sera (inizio alle 21) al «Vigorito» contro il Foggia. La rosa giallorossa si è ritrovata pressoché al completo con i soli Tuia e Bukata alle prese con i rispettivi acciacchi. Per i due calciatori i tempi di rientro non sono ancora determinati, poiché entrambi soffrono di problematiche tendinee. Invece, hanno lavorato in gruppo Costa e Antei, ma solo il primo potrà dare la sua disponibilità per la gara contro i rossoneri. Il secondo ancora non è completamente pronto alle sollecitazioni di una gara di campionato e al più domani sera potrà sedersi in panchina.



Ma il vero nocciolo della questione sarà quale formazione Bucchi sceglierà per iniziare la contesa con i dauni. Il tecnico dovrà valutare se riconfermare i protagonisti con il Cittadella o far rientrare i calciatori maggiormente utilizzati nelle prime tre uscite, oppure ancora una terza via che potrebbe essere quella di mischiare un po' le carte. L'allenatore anche nella seduta di ieri non ha fatto intendere nulla rispetto alla sue intenzioni. Del resto, per sua stessa ammissione, confermata poi dalle scelte che ha già assunto, per lui nel Benevento sono tutti titolari e ancor più sono importanti proprio quei calciatori che iniziano la gara in panchina e che poi, chiamati in corsa, possono spostare gli equilibri del match.



In ogni caso, qualunque saranno le scelte di formazione di Bucchi, il primo mese di campionato ha dimostrato che la vera forza del Benevento è un gruppo coeso e determinato, come ha dichiarato lo stesso diesse Foggia nei giorni scorsi a «Il Mattino» e come confermano le statistiche che vedono ben diciannove calciatori già utilizzati in sole quattro gare disputate.



