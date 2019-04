Benevento, Foggia fissa gli obiettivi: ​«Terzo posto è traguardo minimo»

di Luigi Trusio

«Più che guardare classifica e calendario, dobbiamo essere bravi a restare sul pezzo, concentrandoci sulla singola partita senza fare calcoli di sorta. Perché già a Livorno l'abbiamo pagata a caro prezzo e dobbiamo evitare di ricaderci. Come sempre, dipende tutto da noi». Parole e musica di Pasquale Foggia, che dall'alto delle sue esperienze (pregresse da diesse del Benevento e personali da calciatore) preferisce smorzare i facili entusiasmi: le sconfitte di Lecce (2-0) e Pescara (2-1) contro Cremonese e Ascoli hanno riportato il Benevento al terzo posto a -4 dalla promozione diretta, con una partita in meno rispetto ai salentini, attualmente secondi (tra le altre cose, il Lecce riposerà il 4 maggio, ovvero il giorno di Benevento-Padova), ma il pericolo è dietro l'angolo. Certo bisogna ancora attendere il risultato di Palermo-Verona (che si gioca questa sera alle 21), ma il dato inconfutabile è che per i giallorossi, nel giro di una sola settimana, si sono riaperti tutti i giochi. «Ad Ascoli - spiega Foggia - è come se fosse scattato qualcosa. Quella partita riacciuffata per i capelli potrebbe essere stata la molla che tutti aspettavamo. Bucchi ha saputo cogliere il momento giusto per tornare alla difesa a quattro ed alleggerire la pressione del dover vincere a tutti i costi e direi che questa scelta sta dando i suoi frutti».



© RIPRODUZIONE RISERVATA

