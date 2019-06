Benevento, c'è Iachini in pole e Vigorito convoca la stampa

di Luigi Trusio

Il Benevento ha scelto il giorno in cui sarà ufficializzata la separazione consensuale con Cristian Bucchi. È giovedì 6 giugno, quando il presidente Oreste Vigorito, alle 17, terrà una conferenza stampa all'hotel President per esprimere le sue valutazioni sulla stagione e snocciolare propositi e obiettivi in relazione alla prossima. Qualcuno ha immaginato che in quella stessa sede potrebbe anche essere annunciato il nome del nuovo allenatore, ma al momento risulta difficile immaginare tale scenario visto che ad oggi la partita per il successore di Bucchi è apertissima. Qualcosa potrebbe cambiare però tra oggi e domani, visto che sono in calendario i primi appuntamenti. Quel che è certo è che Vigorito, tra le altre cose, comunicherà l'intenzione di proseguire il rapporto con Pasquale Foggia, che sarà investito del ruolo di direttore sportivo anche per la stagione 2019/20. Ed è proprio Foggia che sta scandagliando il mercato alla ricerca del nome giusto per la panchina. La società intende fare le cose in maniera graduale e la decisione finale verrà presa solo dopo un'approfondita riflessione ed un confronto schietto con i vari candidati.



