Benevento, idea Tello in mediana: Bucchi non rinuncia a super Viola

di Luigi Trusio

Variazioni non solo in attacco. In vista del Verona, Bucchi medita cambiamenti anche sulla linea mediana. Molto dipenderà dalle condizioni dei vari Del Pinto e Viola, vittime di qualche acciacco ma che dovrebbero essere comunque a disposizione lunedì contro gli scaligeri. C'è poi l'incognita Bandinelli, non particolarmente brillante contro il Palermo. Il campanello suona per Tello, che è in preallarme e potrebbe prendere il posto di Del Pinto a centrocampo, ma anche per Buonaiuto, che intanto scalpita dopo aver avuto un bell'impatto con i rosanero dal momento del suo ingresso in campo.



L'unica certezza, per adesso, è che Bucchi non intende rinunciare a Nicolas Viola: il tecnico giallorosso lo getterà nella mischia anche se non dovesse essere proprio al top. Il centrocampista di Taurianova è tornato ad essere un perno inamovibile dello scacchiere giallorosso, ovvero quel giocatore di spessore, scaltrezza e qualità per il quale il club giallorosso aveva rifiutato diverse offerte la scorsa estate, al punto da blindarlo con un prolungamento, la maglia numero 10 ed il ruolo di vice-capitano. Si riparte da Viola, dunque, che sta facendo progressi e che già oggi potrebbe tornare ad allenarsi con i compagni. Ma uno dei suoi due scudieri (Del Pinto e Bandinelli nelle ultime due uscite) si avvia per essere avvicendato: come mezzala destra potrebbe essere di nuovo il momento di Tello, considerato anche che Del Pinto è apparso un po' in affanno contro il Palermo. Più difficile pensare ad un Buonaiuto schierato a metà campo nel 4-3-1-2, dato che poi la squadra risulterebbe troppo sbilanciata con Improta terzino, un rifinitore e due attaccanti. Le opzioni, comunque, non mancano e l'allenatore ha intenzione di prendersi tutto il tempo a sua disposizione prima di prendere una decisione definitiva.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO