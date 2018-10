Benevento con l'infermeria piena: fuori Costa e Bukata, Sos Bandinelli

di Luigi Trusio

Non arriva alcuna novità confortante dall'infermeria giallorossa. Alla ripresa di ieri, oltre ai soliti Tuia, Costa e Bukata (che hanno effettuato allenamento differenziato) è rimasto fermo anche Bandinelli, già assente a Pescara per via di un ematoma al polpaccio che si era procurato nella rifinitura pre-gara. Sono invece di nuovo a tutti gli effetti in gruppo sia il camerunese Billong, che ha smaltito l'affaticamento muscolare e il giovane Filogamo, ormai a posto dopo l'intervento di pulizia al ginocchio. Oggi in programma una doppia seduta.



Come preannunziato, il ritorno agli allenamenti è coinciso con un lungo confronto tra Bucchi e la squadra per fare delle valutazioni approfondite sul momento-no. Il tecnico e i calciatori si sono scambiati impressioni e punti di vista per arrivare ad un'attenta analisi delle problematiche. Presente anche il direttore sportivo Pasquale Foggia. Il patto di ferro di cui riferivamo ieri è stato siglato: il gruppo ha garantito all'allenatore che non ha alcuna intenzione di mollare e che il rodaggio è da considerarsi finito. Ha inoltre assicurato che già contro il Livorno, nel posticipo serale di lunedì 22, ci sarà ben altro approccio e uno spirito battagliero fuori dal comune.



Da Roma rimbalza la voce che il difensore francese classe 2000 William Bianda (pagato 6 milioni più bonus in estate dal Lens e titolare nell'Under 19 transalpina) a gennaio potrebbe passare in prestito dal club capitolino al Benevento. Un'intesa che potrebbe essere suggellata dagli ottimi rapporti tra le due società e che consentirebbe di rinforzare un reparto che, finora, ha incassato troppe reti (10 in 6 partite) con un talento che Di Francesco inizialmente aveva aggregato alla prima squadra, salvo poi decidere insieme con il diesse Monchi che avrebbe avuto prima bisogno di farsi le ossa in qualche club cadetto.



