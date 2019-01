Benevento, c'è il caso Puggioni: non convocato per il galà con l'Inter

di Luigi Trusio

A San Siro per la battuta di caccia grossa. Con la speranza che il pesce abbocchi come accaduto il 21 aprile 2018, quando Iemmello castigò il Milan regalando ai giallorossi un'impresa storica. E che non finisca come il 24 febbraio, quando gli uomini di De Zerbi dipinsero calcio per l'intera durata del match e poi si videro puniti dall'inesperienza, dal Var, dalla terna arbitrale e dalle palle inattive.



Il Benevento sarà ancora una volta al Meazza per la sfida di Coppa Italia contro l'Inter ma in questo caso senza l'apporto dei tifosi (la sfida si giocherà a porte chiuse su disposizione del giudice sportivo per gli insulti razzisti della curva interista a Koulibaly: alla fine ci hanno rimesso soprattutto i supporter sanniti che erano pronti a partire in 2000). Bucchi all'ultimo secondo deve lasciare a casa l'influenzato Asencio, un Viola ancora convalescente alla caviglia dopo che pareva essersi ripreso e il giovane Volpicelli. Scoppia anche il caso-Puggioni: Bucchi lo ha escluso dei convocati parlando di scelta tecnica, ma il portiere non avrebbe gradito l'ennesima panchina. Alla comunicazione che il titolare sarebbe stato Montipò anche in Coppa, il 37enne genovese avrebbe chiesto di andar via. Alla Scala del calcio ci sarà dunque spazio in panca come terzo per il classe 2001 Gennaro Zagari, cresciuto nella scuola calcio Vomero Aminei e lo scorso anno in forza all'Under 17 del Napoli.



