Benevento, Inzaghi alza la diga: c'è Viola in mezzo con Schiattarella

di Luigi Trusio

Nonostante tenga ancora banco il calciomercato, la testa di Inzaghi è rivolta unicamente al Pisa. Di nuovi innesti e cessioni si sta occupando Pasquale Foggia, che volerà a Milano nei giorni antecedenti la deadline (fissata per il 2 settembre), non prima d'aver provato a chiudere, limando tutti i dettagli e le differenze nel corso di questa settimana, le trattative che tiene in piedi. Il tecnico dal canto suo è alle prese con ben altre questioni, prima fra tutte la formazione da opporre ai nerazzurri, domenica battuti nettamente in casa dal Bologna in Tim Cup (ma sono rimasti in partita per oltre 60') e ieri impegnati nella presentazione della squadra al pubblico nello stesso stadio che ospiterà l'«Open Day» del torneo cadetto venerdì sera.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO