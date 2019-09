Benevento, Inzaghi fa il pompiere: «Siamo in vetta ma niente illusioni»

di Gianrocco Rossetti

La terza vittoria consecutiva ha portato inevitabilmente una ventata di ottimismo anche in vista della lunga trasferta infrasettimanale che attende la squadra giallorossa, con destinazione Udine per affrontare martedì sera il Pordenone. Inzaghi, tuttavia, sebbene felice, è restato saldamente con i piedi per terra. «Temevo questa gara ha esordito il tecnico del Benevento alla vigilia lo avevo detto senza remore. Alla fine sono stato bravo a parole, perché è accaduto tutto quel che mi aspettavo. Abbiamo vinto una partita sporca e abbiamo dovuto avere tanta pazienza per avere la meglio. I calabresi sono una gran bella squadra, sempre compatti in campo, con calciatori bravi nelle ripartenze. Non meritavano le sconfitte con cui si sono presentati a Benevento. Nel complesso, sicuramente abbiamo avuto difficoltà a trovare il gol ma non abbiamo sofferto più di tanto, se escludiamo un paio di uscite di Manfredini nel primo tempo».



