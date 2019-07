Benevento, Inzaghi festeggia «Da Ancelotti c'è solo da imparare»

«Il risultato non conta nulla, contava la prestazione e contava lo spirito». Pippo Inzaghi sorride ai microfoni di Tv Luna e racconta la partita di oggi. «Sono felice, abbiamo un bel gruppo, i complimenti vanno alla società. I calciatori si stanno impegnando, ora sta a me e al mio staff creare qualcosa di importante. Ancelotti sarà sempre un esempio per noi giovani allenatori. Sono contento di essere vicino a lui geograficamente, possiamo vederci e ricordare il passato insieme. Da lui c’è solo da imparare».



Una stagione importante quella che sta per cominciare. «Speriamo di poter vincere tutti e due a fine anno, abbiamo una società di persone perbene, vorrei renderli orgogliosi di questa squadra», ha concluso Inzaghi.

