Nasce il Benevento di Inzaghi: nel mirino Felicioli e Vido

Nella settimana che comincia oggi il Benevento si appresta a varare il suo terzo progetto tecnico nel breve volgere di un mese o poco più. Il primo originario prevedeva la permanenza di Bucchi in giallorosso. Il club sannita con il tecnico marchigiano aveva predisposto il ritiro in Trentino, una eventuale turnée in Inghilterra e si era fatto il quadro dei calciatori in partenze e dei possibili arrivi in seno alla rosa, sia in caso di serie A che con la permanenza in B. Eppure la sconfitta patita con il Cittadella ha fatto venir meno le condizioni per il prolungamento del rapporto con Bucchi che si sta accasando all'Empoli. Il secondo progetto tecnico era quello illustrato da Vigorito nella conferenza stampa del 6 giugno e prevedeva in arrivo calciatori giovani o in rampa di lancio, senza nomi blasonati, con la guida tecnica che sarebbe dovuta essere affidata a Vincenzo Italiano. L'irruento ritorno di Pippo Inzaghi sulla scena, con la sua nuova disponibilità a guidare un club di serie B, dopo aver visto chiuse tutte le porte nella massima categoria, ha calamitato le attenzioni dei dirigenti beneventani a tal punto da rimangiarsi i propositi precedenti pur di ripartire da «SuperPippo». A questa liaison ormai arcinota, mancano i sigilli sulle carte federali affinché diventi ufficiale, ma serve anche il beneplacito del Bologna con cui Inzaghi deve ancora rescindere il suo ricco contratto passato.



