Benevento, Montipò sotto la lente: Inzaghi studia il portiere del futuro

di Gianrocco Rossetti

Il Benevento torna in campo questo pomeriggio (ore 17,30) a Pinzolo per la più misteriosa delle amichevoli in calendario. Come da annunci ufficiali del club e come concordato con la società che gestisce i ritiri e le amichevoli che si svolgono in Trentino, i giallorossi scenderanno in campo contro una formazione denominata Las Vegas ma che in realtà non ha alcuna connessione con la località statunitense capitale del gioco d'azzardo, né con il sodalizio calcistico di quel luogo, il Las Vegas Lights.



